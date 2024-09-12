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Андреев Логгин Андреев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Андреев Логгин Андреев
Пол
муж
Дата призыва
1891
Дата рождения
09.10.1870
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Астроминская
Место
с. Гаретово
Нас.пункт
с. Гаретово, Астроминская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
09.10.1870 ст.

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