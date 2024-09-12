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Андреев Еремей Андреев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Андреев Еремей Андреев
Пол
муж
Дата призыва
Сентябрь 1851
Дата рождения
1833
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Затишьевская
Место
д. Матвеевка
Нас.пункт
д. Матвеевка, Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
1833 ст.

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