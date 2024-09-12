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Андреев Егор Андреев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Андреев Егор Андреев
Пол
муж
Дата призыва
Январь 1865
Дата рождения
1839
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Бахмачеевская
Место
д. Зеленино
Нас.пункт
д. Зеленино, Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
1839 ст.

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