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Опарин Иван

Из справочника
Метрические книги с. Талызино за 1888 - 1891 годы
ФИО
Опарин Иван
Тип записи
о браке
Номер записи
07-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
05.02.1889
Приход
Богородицерождественская ц.
Губерния прихода
Владимирская
Уезд прихода
Муромский
Место прихода
Талызино
Статус персоны
унтер-офицер
Нас. пункт приписки
д. Прудищи, Муромский у., Владимирская губ.
Дата брака
05.02.1889
Священнослужители
священник Виноградов Василий, дьякон Ильин Николай, псаломщик Успенский Николай
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.590, оп.4, д.86, лист: 443об
Полная запись МК
Счёт браков: 7
Жених - Евстафьев Петр Меркурьевич, крестьянский сын (д. Прудищи, Муромский у., Владимирская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Опарина Татьяна Максимовна, крестьянская дочь девица (д. Прудищи, Муромский у., Владимирская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Петр Евстифеевич, крестьянин (д. Прудищи, Муромский у., Владимирская губ.)
Свидетель жениха №2 - Егор Алексеевич, крестьянин (д. Прудищи, Муромский у., Владимирская губ.)
Свидетель невесты №1 - Опарин Иван, унтер-офицер (д. Прудищи, Муромский у., Владимирская губ.)
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Индексация данных проведена Валерией Веденеевой

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