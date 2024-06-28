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Алексеева Гликерия Гавриловна

Из справочника
Метрические книги с. Талызино за 1888 - 1891 годы
ФИО
Алексеева Гликерия Гавриловна
Тип записи
о рождении
Номер записи
27-р
Роль персоны
Мать
Дата события
17.02.1889
Приход
Богородицерождественская ц.
Губерния прихода
Владимирская
Уезд прихода
Муромский
Место прихода
Талызино
Нас. пункт приписки
с. Талызино, Муромский у., Владимирская губ.
Дата крещения
17.02.1889
Священнослужители
священник Виноградов Василий, дьякон Ильин Николай
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.590, оп.4, д.76, лист: 420об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 14 муж
Урожд. - Алексеев Феодор Михайлович
Отец - Алексеев Михаил Сергеевич, крестьянин (с. Талызино, Муромский у., Владимирская губ.)
Мать - Алексеева Гликерия Гавриловна (с. Талызино, Муромский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Алексеев Михаил Сергеевич, солдат
Воспр. - Татьяна Михайловна, девица
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Индексация данных проведена Валерией Веденеевой

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