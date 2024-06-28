Алексеев Михаил Сергеевич
Из справочника
Метрические книги с. Талызино за 1888 - 1891 годы
- ФИО
- Алексеев Михаил Сергеевич
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 27-р
- Роль персоны
- Отец
- Дата события
- 17.02.1889
- Приход
- Богородицерождественская ц.
- Губерния прихода
- Владимирская
- Уезд прихода
- Муромский
- Место прихода
- Талызино
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. пункт приписки
- с. Талызино, Муромский у., Владимирская губ.
- Дата крещения
- 17.02.1889
- Священнослужители
- священник Виноградов Василий, дьякон Ильин Николай
- Архивный код
- ГАВО (Владимир), ф.590, оп.4, д.76, лист: 420об
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 14 муж
Урожд. - Алексеев Феодор Михайлович
Отец - Алексеев Михаил Сергеевич, крестьянин (с. Талызино, Муромский у., Владимирская губ.)
Мать - Алексеева Гликерия Гавриловна (с. Талызино, Муромский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Алексеев Михаил Сергеевич, солдат
Воспр. - Татьяна Михайловна, девица
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