Корулькина Агафья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорулькина Агафья Николаевна

Корулькина Агафья Николаевна

Из справочника
Метрические книги с. Талызино за 1888 - 1891 годы
ФИО
Корулькина Агафья Николаевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
19-р
Роль персоны
Мать
Дата события
05.02.1889
Приход
Богородицерождественская ц.
Губерния прихода
Владимирская
Уезд прихода
Муромский
Место прихода
Талызино
Нас. пункт приписки
сельцо Кондраково, Муромский у., Владимирская губ.
Дата крещения
05.02.1889
Священнослужители
священник Виноградов Василий , псаломщик Успенский Николай
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.590, оп.4, д.76, лист: 418об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 8 жен
Урожд. - Корулькина Агафья Петровна
Отец - Корулькин Петр Яковлевич, крестьянин (сельцо Кондраково, Муромский у., Владимирская губ.)
Мать - Корулькина Агафья Николаевна (сельцо Кондраково, Муромский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Мланья Михайловна, девица
Воспр. - Федор Николаевич, крестьянин (с. Дуброво, Муромский у., Владимирская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Валерией Веденеевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close