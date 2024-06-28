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Поляков Яков Мефодьевич

Из справочника
Метрические книги с. Талызино за 1888 - 1891 годы
ФИО
Поляков Яков Мефодьевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
17-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
02.02.1889
Приход
Богородицерождественская ц.
Губерния прихода
Владимирская
Уезд прихода
Муромский
Место прихода
Талызино
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Прудищи, Муромский у., Владимирская губ.
Дата крещения
02.02.1889
Священнослужители
священник Виноградов Василий, дьякон Ильин Николай
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.590, оп.4, д.76, лист: 418об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 7 жен
Урожд. - Полякова Анна Леонтиевна
Отец - Поляков Леонтий Антонович, крестьянин (д. Прудищи, Муромский у., Владимирская губ.)
Мать - Полякова Пелагея Петровна (д. Прудищи, Муромский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Поляков Яков Мефодьевич, крестьянин (д. Прудищи, Муромский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Татьяна Петровна, девица
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