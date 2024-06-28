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Тарасов Василий Васильевич

Из справочника
Метрические книги с. Талызино за 1888 - 1891 годы
ФИО
Тарасов Василий Васильевич
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер записи
13-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
30.01.1889
Приход
Богородицерождественская ц.
Губерния прихода
Владимирская
Уезд прихода
Муромский
Место прихода
Талызино
Нас. пункт приписки
д. Игнатьево, Муромский у., Владимирская губ.
Дата крещения
30.01.1889
Священнослужители
священник Виноградов Василий , псаломщик Успенский Николай
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.590, оп.4, д.76, лист: 417об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 8 муж
Урожд. - Тарасов Василий Васильевич
Отец - Тарасов Василий Гаврилович, рядовой (д. Игнатьево, Муромский у., Владимирская губ.)
Мать - Тарасова Агафья Пименовна (д. Игнатьево, Муромский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Агафья Гавриловна, девица
Воспр. - Осип Прокопиевич, рядовой (д. Игнатьево, Муромский у., Владимирская губ.)
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Индексация данных проведена Валерией Веденеевой

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