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Лобков Михаил Спиридонович

Из справочника
Метрические книги с. Талызино за 1888 - 1891 годы
ФИО
Лобков Михаил Спиридонович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер записи
06-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
11.01.1889
Приход
Богородицерождественская ц.
Губерния прихода
Владимирская
Уезд прихода
Муромский
Место прихода
Талызино
Нас. пункт приписки
д. Иванищи, Булатниковская вол., Муромский у., Владимирская губ.
Дата крещения
11.01.1889
Священнослужители
священник Виноградов Василий, дьякон Ильин Николай
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.590, оп.4, д.76, лист: 416об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 3 муж
Урожд. - Лобков Михаил Спиридонович
Отец - Лобков Спиридон Никитич, крестьянин (д. Иванищи, Булатниковская вол., Муромский у., Владимирская губ.)
Мать - Лобкова Евдокия Якимовна (д. Иванищи, Булатниковская вол., Муромский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Пичугин Никита Петрович, крестьянский сын (д. Иванищи, Булатниковская вол., Муромский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Ульяна Андреевна, девица
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Индексация данных проведена Валерией Веденеевой

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