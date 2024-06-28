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Тимофеев Тимофеев Иоанн Васильевич

Из справочника
Метрические книги с. Талызино за 1888 - 1891 годы
ФИО
Тимофеев Тимофеев Иоанн Васильевич
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер записи
28-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
09.07.1891
Приход
Богородицерождественская ц.
Губерния прихода
Владимирская
Уезд прихода
Муромский
Место прихода
Талызино
Нас. пункт приписки
с-цо Кондраково, Муромский у., Владимирская губ.
Дата смерти
09.07.1891
Возраст (недель)
5
Причина смерти
от поноса
Священнослужители
Совершал погребение: священник Виноградов Василий
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.590, оп.4, д.86, лист: 236об
Полная запись МК
Счёт умерших: 13 муж
Умерш. - Тимофеев Тимофеев Иоанн Васильевич (с-цо Кондраково, Муромский у., Владимирская губ.)
Отец умерш. - Тимофеев Василий, крестьянин (с-цо Кондраково, Муромский у., Владимирская губ.)
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Индексация данных проведена Валерией Веденеевой

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