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Тюканов Поликарп Петрович

Из справочника
Метрические книги с. Талызино за 1888 - 1891 годы
ФИО
Тюканов Поликарп Петрович
Пол
М
Тип записи
о браке
Номер записи
26-б
Роль персоны
Жених
Дата события
20.10.1891
Приход
Богородицерождественская ц.
Губерния прихода
Владимирская
Уезд прихода
Муромский
Место прихода
Талызино
Статус персоны
стрелок, уволенный в запас 4го стрелкового полка 6ой роты
Дата брака
20.10.1891
Возраст (лет)
22
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Виноградов Василий, дьякон Ильин Николай, псаломщик Успенский Николай
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.590, оп.4, д.86, лист: 230об
Полная запись МК
Счёт браков: 26
Жених - Тюканов Поликарп Петрович, стрелок, уволенный в запас 4го стрелкового полка 6ой роты / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Агриппина Андреевна, крестьянская дочь (д. Морозово, Булатниковская вол., Муромский у., Владимирская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Никифор Данилович, крестьянин (д. Рожново, Муромский у., Владимирская губ.)
Свидетель жениха №2 - Иван Никитич, крестьянин (с. Талызино, Муромский у., Владимирская губ.)
Свидетель невесты №1 - Федор Иванович, крестьянин (д. Морозово, Булатниковская вол., Муромский у., Владимирская губ.)
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Индексация данных проведена Валерией Веденеевой

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