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Емельян Ильич

Из справочника
Метрические книги с. Талызино за 1888 - 1891 годы
ФИО
Емельян Ильич
Тип записи
о браке
Номер записи
19-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
24.09.1891
Приход
Богородицерождественская ц.
Губерния прихода
Владимирская
Уезд прихода
Муромский
Место прихода
Талызино
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Талызино, Муромский у., Владимирская губ.
Дата брака
24.09.1891
Священнослужители
священник Виноградов Василий, дьякон Ильин Николай, псаломщик Успенский Николай
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.590, оп.4, д.86, лист: 227об
Полная запись МК
Счёт браков: 19
Жених - Кряженков Филипп Андреевич, крестьянский сын (с. Талызино, Муромский у., Владимирская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Засорнова Настасья Ильина, крестьянская дочь (с. Талызино, Муромский у., Владимирская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Филипп Григоревич, крестьянин (с. Талызино, Муромский у., Владимирская губ.)
Свидетель жениха №2 - Сергей Андреевич, крестьянин (с. Талызино, Муромский у., Владимирская губ.)
Свидетель невесты №1 - Емельян Ильич, крестьянин (с. Талызино, Муромский у., Владимирская губ.)
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Индексация данных проведена Валерией Веденеевой

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