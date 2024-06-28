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Иван Сергеевич

Из справочника
Метрические книги с. Талызино за 1888 - 1891 годы
ФИО
Иван Сергеевич
Тип записи
о браке
Номер записи
02-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
21.01.1891
Приход
Богородицерождественская ц.
Губерния прихода
Владимирская
Уезд прихода
Муромский
Место прихода
Талызино
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с-цо Кондраково, Муромский у., Владимирская губ.
Дата брака
21.01.1891
Священнослужители
священник Виноградов Василий, дьякон Ильин Николай, псаломщик Успенский Николай
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.590, оп.4, д.86, лист: 222об
Полная запись МК
Счёт браков: 2
Жених - Орлов Григорий Васильевич, крестьянин (с-цо Кондраково, Муромский у., Владимирская губ.) / Брак по счёту: /
Невеста - Кирилова Ольга Федоровна, крестьянская дочь (с-цо Кондраково, Муромский у., Владимирская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Иван Сергеевич, крестьянин (с-цо Кондраково, Муромский у., Владимирская губ.)
Свидетель жениха №2 - Александр Павлович, крестьянин (с-цо Кондраково, Муромский у., Владимирская губ.)
Свидетель невесты №1 - Иван Иванович, крестьянин (с-цо Кондраково, Муромский у., Владимирская губ.)
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Индексация данных проведена Валерией Веденеевой

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