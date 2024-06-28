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Василий Тимофеевич

Из справочника
Метрические книги с. Талызино за 1888 - 1891 годы
ФИО
Василий Тимофеевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
138-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
24.11.1891
Приход
Богородицерождественская ц.
Губерния прихода
Владимирская
Уезд прихода
Муромский
Место прихода
Талызино
Статус персоны
рядовой
Дата крещения
24.11.1891
Священнослужители
священник Виноградов Василий, дьякон Николай Ильин
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.590, оп.4, д.86, лист: 218об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 68 муж
Урожд. - Миронов Александр Андреевич
Отец - Миронов Андрей Владимирович, крестьянин (с-цо Кондраково, Муромский у., Владимирская губ.)
Мать - Миронова Зиновия Федоровна (с-цо Кондраково, Муромский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Василий Тимофеевич, рядовой
Воспр. - Татьяна Ивановна, девица
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Индексация данных проведена Валерией Веденеевой

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