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Баринов Георгий Иоаннович

Из справочника
Метрические книги с. Талызино за 1888 - 1891 годы
ФИО
Баринов Георгий Иоаннович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер записи
123-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
29.10.1891
Приход
Богородицерождественская ц.
Губерния прихода
Владимирская
Уезд прихода
Муромский
Место прихода
Талызино
Нас. пункт приписки
д. Прудищи, Муромский у., Владимирская губ.
Дата крещения
30.10.1891
Священнослужители
священник Виноградов Василий, дьякон Николай Ильин
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.590, оп.4, д.86, лист: 215об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 61 муж
Урожд. - Баринов Георгий Иоаннович
Отец - Баринов Иоанн Прохорович, крестьянин (д. Прудищи, Муромский у., Владимирская губ.)
Мать - Баринова Евфросинья Павловна (д. Прудищи, Муромский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Иоанн Егорович, крестьянин (д. Прудищи, Муромский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Прасковья Степановна, крестьянка
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Индексация данных проведена Валерией Веденеевой

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