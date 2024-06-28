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Сорокин Егор Алексеевич

Из справочника
Метрические книги с. Талызино за 1888 - 1891 годы
ФИО
Сорокин Егор Алексеевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
109-р
Роль персоны
Отец
Дата события
22.09.1891
Приход
Богородицерождественская ц.
Губерния прихода
Владимирская
Уезд прихода
Муромский
Место прихода
Талызино
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Прудищи, Муромский у., Владимирская губ.
Дата крещения
22.09.1891
Священнослужители
священник Виноградов Василий , псаломщик Успенский Николай
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.590, оп.4, д.86
Полная запись МК
Счёт родившихся: 55 муж
Урожд. - Сорокин Иоанн Егорович
Отец - Сорокин Егор Алексеевич, крестьянин (д. Прудищи, Муромский у., Владимирская губ.)
Мать - Сорокина Марья Васильевна (д. Прудищи, Муромский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Екатерина Петровна, девица
Воспр. - Симеон Емельянович, крестьянин
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Индексация данных проведена Валерией Веденеевой

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