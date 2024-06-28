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Елисеев Павел Петрович

Из справочника
Метрические книги с. Талызино за 1888 - 1891 годы
ФИО
Елисеев Павел Петрович
Тип записи
о рождении
Номер записи
86-р
Роль персоны
Отец
Дата события
04.08.1891
Приход
Богородицерождественская ц.
Губерния прихода
Владимирская
Уезд прихода
Муромский
Место прихода
Талызино
Статус персоны
солдат
Нас. пункт приписки
д. Морозово, Булатниковская вол., Муромский у., Владимирская губ.
Дата крещения
04.08.1891
Священнослужители
священник Виноградов Василий, дьякон Николай Ильин
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.590, оп.4, д.86
Полная запись МК
Счёт родившихся: 46 жен
Урожд. - Елисеева Евдокия Павловна
Отец - Елисеев Павел Петрович, солдат (д. Морозово, Булатниковская вол., Муромский у., Владимирская губ.)
Мать - Елисеева Васса Ивановна (д. Морозово, Булатниковская вол., Муромский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Василий Павлович, крестьянский сын
Воспр. - Евфросинья Савватиевна, крестьянка
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Индексация данных проведена Валерией Веденеевой

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