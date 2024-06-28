Захарова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗахарова Анна Ивановна

Захарова Анна Ивановна

Из справочника
Метрические книги с. Талызино за 1888 - 1891 годы
ФИО
Захарова Анна Ивановна
Тип записи
о рождении
Номер записи
80-р
Роль персоны
Мать
Дата события
28.07.1891
Приход
Богородицерождественская ц.
Губерния прихода
Владимирская
Уезд прихода
Муромский
Место прихода
Талызино
Нас. пункт приписки
с. Талызино, Муромский у., Владимирская губ.
Дата крещения
28.07.1891
Священнослужители
священник Виноградов Василий, дьякон Николай Ильин
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.590, оп.4, д.86, лист: 209об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 42 жен
Урожд. - Захарова Евдокия Дмитриевна
Отец - Захаров Дмитрий Захарович, крестьянин (с. Талызино, Муромский у., Владимирская губ.)
Мать - Захарова Анна Ивановна (с. Талызино, Муромский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Николай Сергеевич, крестьянин (с. Молотицы, Муромский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Успенская Марья Николаевна, девица псаломщика
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Валерией Веденеевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close