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Чернышев Симеон Егорович

Из справочника
Метрические книги с. Талызино за 1888 - 1891 годы
ФИО
Чернышев Симеон Егорович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер записи
47-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
22.04.1891
Приход
Богородицерождественская ц.
Губерния прихода
Владимирская
Уезд прихода
Муромский
Место прихода
Талызино
Нас. пункт приписки
с-цо Кондраково, Муромский у., Владимирская губ.
Дата крещения
22.04.1891
Священнослужители
священник Виноградов Василий, дьякон Николай Ильин
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.590, оп.4, д.86, лист: 204об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 22 муж
Урожд. - Чернышев Симеон Егорович
Отец - Чернышев Егор Ксенофонтович, крестьянин (с-цо Кондраково, Муромский у., Владимирская губ.)
Мать - Чернышева Ирина Осиповна (с-цо Кондраково, Муромский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Мария Ивановна, девица
Воспр. - Степан Яковлевич, крестьянин
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Индексация данных проведена Валерией Веденеевой

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