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Поднебесный Федот Фокеевич

Из справочника
Метрические книги с. Талызино за 1888 - 1891 годы
ФИО
Поднебесный Федот Фокеевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
40-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
01.04.1891
Приход
Богородицерождественская ц.
Губерния прихода
Владимирская
Уезд прихода
Муромский
Место прихода
Талызино
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Зынкино, Ковровский у., Владимирская губ.
Дата крещения
01.04.1891
Священнослужители
священник Виноградов Василий , псаломщик Успенский Николай
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.590, оп.4, д.86, лист: 203об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 18 муж
Урожд. - Засорнов Иоанн Сергеевич
Отец - Засорнов Сергей Яковлевич, крестьянин (с-цо Кондраково, Муромский у., Владимирская губ.)
Мать - Засорнова Агафья Гуреевна (с-цо Кондраково, Муромский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Агрипена Гуреевна, крестьянка
Воспр. - Поднебесный Федот Фокеевич, крестьянин (д. Зынкино, Ковровский у., Владимирская губ.)
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