Петр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетр Иванович

Петр Иванович

Из справочника
Метрические книги с. Талызино за 1888 - 1891 годы
ФИО
Петр Иванович
Тип записи
о рождении
Номер записи
36-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
17.03.1891
Приход
Богородицерождественская ц.
Губерния прихода
Владимирская
Уезд прихода
Муромский
Место прихода
Талызино
Статус персоны
крестьянин
Дата крещения
17.03.1891
Священнослужители
священник Виноградов Василий, дьякон Николай Ильин
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.590, оп.4, д.86, лист: 202об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 21 жен
Урожд. - Никитина Дарья Герасимовна
Отец - Никитин Герасим Иванович, крестьянин (д. Иванищи, Булатниковская вол., Муромский у., Владимирская губ.)
Мать - Никитина Евдокия Ивановна (д. Иванищи, Булатниковская вол., Муромский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Наталья Ивановна, крестьянка
Воспр. - Петр Иванович, крестьянин
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Валерией Веденеевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close