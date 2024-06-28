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Зайцева Татьяна Сергеевна

Из справочника
Метрические книги с. Талызино за 1888 - 1891 годы
ФИО
Зайцева Татьяна Сергеевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
23-р
Роль персоны
Мать
Дата события
15.02.1891
Приход
Богородицерождественская ц.
Губерния прихода
Владимирская
Уезд прихода
Муромский
Место прихода
Талызино
Нас. пункт приписки
д. Игнатьево, Муромский у., Владимирская губ.
Дата крещения
15.02.1891
Священнослужители
священник Виноградов Василий, дьякон Николай Ильин
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.590, оп.4, д.86, лист: 201об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 11 муж
Урожд. - Зайцев Алексей Ефимович
Отец - Зайцев Ефим Михайлович, крестьянин (д. Игнатьево, Муромский у., Владимирская губ.)
Мать - Зайцева Татьяна Сергеевна (д. Игнатьево, Муромский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Павел Михайлович, крестьянин
Воспр. - Пелагея Сергеевна, девица
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Индексация данных проведена Валерией Веденеевой

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