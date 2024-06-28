Федор Евстахиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедор Евстахиевич

Федор Евстахиевич

Из справочника
Метрические книги с. Талызино за 1888 - 1891 годы
ФИО
Федор Евстахиевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
12-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
20.01.1891
Приход
Богородицерождественская ц.
Губерния прихода
Владимирская
Уезд прихода
Муромский
Место прихода
Талызино
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Дуброво, Муромский у., Владимирская губ.
Дата крещения
20.01.1891
Священнослужители
священник Виноградов Василий, дьякон Николай Ильин
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.590, оп.4, д.86, лист: 199об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 5 муж
Урожд. - Алексеев Евфимий Михайлович
Отец - Алексеев Михаил Дмитриевич, крестьянин (с. Талызино, Муромский у., Владимирская губ.)
Мать - Алексеева Евдокия Евменовна (с. Талызино, Муромский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Пелагея Козьминична, девица (с. Талызино, Муромский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Федор Евстахиевич, крестьянин (с. Дуброво, Муромский у., Владимирская губ.)
Комментарий наборщика
не понятно отчество матери и воспреемника
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Валерией Веденеевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close