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Симеон Алексеевич

Из справочника
Метрические книги с. Талызино за 1888 - 1891 годы
ФИО
Симеон Алексеевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
03-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
03.01.1891
Приход
Богородицерождественская ц.
Губерния прихода
Владимирская
Уезд прихода
Муромский
Место прихода
Талызино
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Прудищи, Муромский у., Владимирская губ.
Дата крещения
03.01.1891
Священнослужители
священник Виноградов Василий, дьякон Николай Ильин
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.590, оп.4, д.86, лист: 198об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 3 муж
Урожд. - Рощин Иоанн Григорьевич
Отец - Рощин Григорий Алексеевич, крестьянин (д. Прудищи, Муромский у., Владимирская губ.)
Мать - Рощина Прасковья Панфиловна (д. Прудищи, Муромский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Пелагея Васильевна, крестьянка (д. Прудищи, Муромский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Симеон Алексеевич, крестьянин (д. Прудищи, Муромский у., Владимирская губ.)
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Индексация данных проведена Валерией Веденеевой

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