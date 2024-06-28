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Матрена Ивановна

Из справочника
Метрические книги с. Талызино за 1888 - 1891 годы
ФИО
Матрена Ивановна
Тип записи
о рождении
Номер записи
01-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
01.01.1891
Приход
Богородицерождественская ц.
Губерния прихода
Владимирская
Уезд прихода
Муромский
Место прихода
Талызино
Статус персоны
крестьянка
Нас. пункт приписки
д. Иванищи, Булатниковская вол., Муромский у., Владимирская губ.
Дата крещения
01.01.1891
Священнослужители
священник Виноградов Василий, дьякон Николай Ильин
Архивный код
ГАВО (Владимир), ф.590, оп.4, д.86, лист: 198об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 1 муж
Урожд. - Веденеев Федор Тимофеевич
Отец - Веденеев Тимофей Егорович, крестьянин (д. Иванищи, Булатниковская вол., Муромский у., Владимирская губ.)
Мать - Веденеева Евдокия Егоровна (д. Иванищи, Булатниковская вол., Муромский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Матрена Ивановна, крестьянка (д. Иванищи, Булатниковская вол., Муромский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Никита Поликарпович, крестьянин (д. Иванищи, Булатниковская вол., Муромский у., Владимирская губ.)
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Индексация данных проведена Валерией Веденеевой

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