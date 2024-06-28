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Маркина Анна Логиновна

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Маркина Анна Логиновна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер записи
02-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
25.01.1891
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Нас. Пункт приписки
д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
27.01.1891
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.2571, лист: 338
Полная запись МК
Счёт родившихся: 2 жен
Урожд. - Маркина Анна Логиновна
Отец - Маркин Логин Николаев, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Маркина Неонила Петрова (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Бадидин Василий Тимофеев, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Маструкова Соломония Тимофеева, крестьянская вдова (д. Барибина, Хатунская вол., Серпуховской у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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