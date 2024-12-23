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Михляев Степан Степанович

Из справочника
Метрическая книга с.Никольское на Токае, Тамбовская губерния за 1864 год
ФИО
Михляев Степан Степанович
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
18-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
26.02.1864
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тамбовская
Уезд прихода
Борисоглебский
Место прихода
Никольское на Токае
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. пункт приписки
с. Архангельское, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.
Дата смерти
26.02.1864
Возраст (месяцев)
6
Причина смерти
от кори
Священнослужители
Совершал погребение: священник Степан Архангельский, дьякон Иван Петров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.171, лист: 29
Полная запись МК
Счёт умерших: 12 муж
Умерш. - Михляев Степан Степанович, крестьянский сын (с. Архангельское, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
Отец умерш. - Михляев Степан Григорьевич, крестьянин государственный (с. Архангельское, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасия Мамашева

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