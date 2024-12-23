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Спицына Дарья Кирилловна

Из справочника
Метрическая книга с.Никольское на Токае, Тамбовская губерния за 1864 год
ФИО
Спицына Дарья Кирилловна
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
19-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
06.11.1864
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тамбовская
Уезд прихода
Борисоглебский
Место прихода
Никольское на Токае
Статус персоны
крестьянка
Нас. пункт приписки
с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.
Дата брака
06.11.1864
Возраст (лет)
18
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Никифор Яковлев
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.171, лист: 26
Полная запись МК
Счёт браков: 19
Жених - Шаталов Петр Иванович, крестьянин государственный (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Спицына Дарья Кирилловна, крестьянка (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Сотников Агафий Ферапонтович, крестьянин (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
Свидетель жениха №2 - Сотников Ефим Андреевич, крестьянин (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
Свидетель невесты №1 - Спицын Леонтий Кириллович, крестьянин (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
Свидетель невесты №2 - Шарапов Феоктист Феодорович, крестьянин (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасия Мамашева

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