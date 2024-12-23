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Макеева Анастасия Тихоновна

Из справочника
Метрическая книга с.Никольское на Токае, Тамбовская губерния за 1864 год
ФИО
Макеева Анастасия Тихоновна
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
16-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
30.10.1864
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тамбовская
Уезд прихода
Борисоглебский
Место прихода
Никольское на Токае
Статус персоны
крестьянка
Нас. пункт приписки
с. Архангельское, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.
Дата брака
30.10.1864
Возраст (лет)
21
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Петр Мудров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.171, лист: 25
Полная запись МК
Счёт браков: 16
Жених - Сушков Григорий Феодотович, крестьянин государственный (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Макеева Анастасия Тихоновна, крестьянка (с. Архангельское, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Кочергин Матвей Вуколович, крестьянин (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
Свидетель жениха №2 - Сушков Петр Карпович, крестьянин (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
Свидетель невесты №1 - Сапронов Демид Михайлович, крестьянин (с. Архангельское, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
Свидетель невесты №2 - Сапронов Архип Харитонович, крестьянин (с. Архангельское, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасия Мамашева

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