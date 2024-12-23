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Сушков Михаил Алексеевич

Из справочника
Метрическая книга с.Никольское на Токае, Тамбовская губерния за 1864 год
ФИО
Сушков Михаил Алексеевич
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
01-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
10.01.1864
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тамбовская
Уезд прихода
Борисоглебский
Место прихода
Никольское на Токае
Статус персоны
Унтер-офицер
Нас. пункт приписки
с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.
Дата брака
10.01.1864
Священнослужители
священник Степан Архангельский
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.171, лист: 21
Полная запись МК
Счёт браков: 1
Жених - Лапыгин Феодор Климентович, крестьянин государственный (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Дарья Семеновна, солдатская дочь (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Лапыгин Василий Исаевич, крестьянин государственный (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
Свидетель жениха №2 - Сушков Михаил Алексеевич, Унтер-офицер (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
Свидетель невесты №1 - Белоозерцев Онисим Антонович, крестьянин государственный (с. Архангельское, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
Свидетель невесты №2 - Леденев Евдоким Васильев, крестьянин государственный (с. Архангельское, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
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Индексация данных проведена Анастасия Мамашева

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