Жуков Ефим Тимофеевич
Из справочника
Метрическая книга с.Никольское на Токае, Тамбовская губерния за 1864 год
- ФИО
- Жуков Ефим Тимофеевич
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 86-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 0—.11.1864
- Приход
- Николаевская ц.
- Губерния прихода
- Тамбовская
- Уезд прихода
- Борисоглебский
- Место прихода
- Никольское на Токае
- Статус персоны
- крестьянин государственный
- Нас. пункт приписки
- с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.
- Дата крещения
- 0—.11.1864
- Священнослужители
- священник Петр Мудров, дьякон Иван Петров
- Архивный код
- ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.171, лист: 15
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 54 жен
Урожд. - Саликова Анастасия Ионовна
Отец - Саликов Ион К., крестьянин государственный (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
Мать - Саликова Татьяна Прокопьевна (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
Воспр. - Жуков Ефим Тимофеевич, крестьянин государственный (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
Воспр. - Свиридова Пелагея Яковлевна, крестьянская жена (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
Примечание: Родители оба православные, коренные жители
- Примечание / Дополнительно
- Родители оба православные, коренные жители
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- Источник
- Индексация данных проведена Анастасия Мамашева
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