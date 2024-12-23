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Петр Алексеевич

Из справочника
Метрическая книга с.Никольское на Токае, Тамбовская губерния за 1864 год
ФИО
Петр Алексеевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
70-р
Роль персоны
Отец
Дата события
15.09.1864
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тамбовская
Уезд прихода
Борисоглебский
Место прихода
Никольское на Токае
Статус персоны
священник
Нас. пункт приписки
с. Рамонье, Новохоперский у., Воронежская губ.
Дата крещения
16.09.1864
Священнослужители
священник Никифор Яковлев, дьякон Ерофей Васильев
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.171, лист: 13
Полная запись МК
Счёт родившихся: 44 жен
Урожд. - Таиса Петровна
Отец - Петр Алексеевич, священник (с. Рамонье, Новохоперский у., Воронежская губ.)
Мать - Екатерина Алексеевна (с. Рамонье, Новохоперский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Анна Никифоровна, вдова священника (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
Воспр. - Милцын Иван Михайлович, 0 (г. Козлов, )
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Источник
Индексация данных проведена Анастасия Мамашева

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