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Сушкова Степанида Семеновна

Из справочника
Метрическая книга с.Никольское на Токае, Тамбовская губерния за 1864 год
ФИО
Сушкова Степанида Семеновна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
32-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
0—.05.1864
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тамбовская
Уезд прихода
Борисоглебский
Место прихода
Никольское на Токае
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.
Дата крещения
0—.05.1864
Священнослужители
священник Петр Мудров, дьякон Антон Филиппов
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.171, лист: 6
Полная запись МК
Счёт родившихся: 20 жен
Урожд. - Курындина Пелагея
Мать - Курындина Феодосия Егоровна, солдатская жена (с. Тишанка, Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Свиридов Петр Яковлевич, крестьянин государственный (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
Воспр. - Сушкова Степанида Семеновна, крестьянская жена (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Анастасия Мамашева

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