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Сушкова Ирина Борисовна

Из справочника
Метрическая книга с.Никольское на Токае, Тамбовская губерния за 1864 год
ФИО
Сушкова Ирина Борисовна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
26-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
11.04.1864
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тамбовская
Уезд прихода
Борисоглебский
Место прихода
Никольское на Токае
Нас. пункт приписки
с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.
Дата крещения
12.04.1864
Священнослужители
священник Петр Мудров, дьякон Иван Цветков
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.171, лист: 5
Полная запись МК
Счёт родившихся: 15 жен
Урожд. - Сушкова Ирина Борисовна
Отец - Сушков Борис Петрович, крестьянин государственный (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
Мать - Сушкова Степанида Феодосиевна (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
Воспр. - Свиридов Александр Сысоевич, крестьянин государственный (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
Воспр. - Сушкова Ксения Парамоновна, крестьянская жена (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
Примечание: Родители оба православные, коренные жители
Примечание / Дополнительно
Родители оба православные, коренные жители
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Источник
Индексация данных проведена Анастасия Мамашева

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