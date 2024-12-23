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Есипова Агафия Саввиновна

Из справочника
Метрическая книга с.Никольское на Токае, Тамбовская губерния за 1864 год
ФИО
Есипова Агафия Саввиновна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
04-р
Роль персоны
Мать
Дата события
10.01.1864
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тамбовская
Уезд прихода
Борисоглебский
Место прихода
Никольское на Токае
Нас. пункт приписки
с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.
Дата крещения
12.01.1864
Священнослужители
священник Степан Архангельский, дьякон Ерофей Васильев
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.171, лист: 1
Полная запись МК
Счёт родившихся: 3 муж
Урожд. - Есипов Георгий Косьмич
Отец - Есипов Косьма Романович, крестьянин государственный (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
Мать - Есипова Агафия Саввиновна (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
Воспр. - Есипова Евдокия Романовна, крестьянская дочь (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
Воспр. - Попов Агафон, крестьянин государственный (с. Никольское на Токае, Архангельская вол., Борисоглебский у., Тамбовская губ.)
Примечание: Родители оба православные, коренные жители
Примечание / Дополнительно
Родители оба православные, коренные жители
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Источник
Индексация данных проведена Анастасия Мамашева

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