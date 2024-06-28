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Шувалов (Назаров) Петр Иванов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Шувалов (Назаров) Петр Иванов
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер записи
1512-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
04.04.1899
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
из крестьян запасной рядовой
Нас. пункт приписки
д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата смерти
04.04.1899
Возраст (лет)
27
Причина смерти
утонул
Священнослужители
Совершал погребение: священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2753, лист: 209
Полная запись МК
Счёт умерших: 13 муж
Умерш. - Шувалов (Назаров) Петр Иванов, из крестьян запасной рядовой (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Примечание: С ведения пристава 1 Стана Можайского уезда от 14 июня 1899 г. за № 480
Примечание / Дополнительно
С ведения пристава 1 Стана Можайского уезда от 14 июня 1899 г. за № 480
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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