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Зуев Михаил Иванов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Зуев Михаил Иванов
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер записи
1501-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
07.03.1899
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
из крестьян запасного ефрейтора сын
Дата смерти
07.03.1899
Возраст (месяцев)
4
Причина смерти
простудою
Священнослужители
Совершал погребение: священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2753, лист: 207
Полная запись МК
Счёт умерших: 6 муж
Умерш. - Зуев Михаил Иванов, из крестьян запасного ефрейтора сын
Отец умерш. - Зуев Иван Иванов, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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