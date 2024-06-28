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Андрей Сергеев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Андрей Сергеев
Тип записи
о браке
Номер записи
635-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
19.04.1881
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Новинки, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата брака
19.04.1881
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, и.д. псаломщика Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1160, лист: 496
Полная запись МК
Счёт браков: 12
Жених - Егор Васильев, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Пелагея Васильева, крестьянская дочь девица (д. Долгинино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Федор Васильев, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Федор Михайлов, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №3 - Андрей Григорьев, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №4 - Андрей Петров, крестьянин (д. Сергиево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Андрей Сергеев, крестьянин (д. Новинки, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Иван Васильев, крестьянин (д. Долгинино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Комментарий наборщика
поручители жениха: крестьяне деревни Нероновой Федор Васильев, Федор Михайлов, Андрей Григорьев и Митрофан Васильев
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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