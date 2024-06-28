Андрей Петров
Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
- ФИО
- Андрей Петров
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 635-б
- Роль персоны
- Свидетель жениха
- Дата события
- 19.04.1881
- Приход
- Слободо-Ильинская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Можайский
- Место прихода
- Ильинская слобода
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. пункт приписки
- д. Сергиево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
- Дата брака
- 19.04.1881
- Священнослужители
- священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, и.д. псаломщика Петр Померанцев
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1160, лист: 496
- Полная запись МК
- Счёт браков: 12
Жених - Егор Васильев, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Пелагея Васильева, крестьянская дочь девица (д. Долгинино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Федор Васильев, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Федор Михайлов, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №3 - Андрей Григорьев, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №4 - Андрей Петров, крестьянин (д. Сергиево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Андрей Сергеев, крестьянин (д. Новинки, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Иван Васильев, крестьянин (д. Долгинино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
- Комментарий наборщика
- поручители жениха: крестьяне деревни Нероновой Федор Васильев, Федор Михайлов, Андрей Григорьев и Митрофан Васильев
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