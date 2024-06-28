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Грушецкий Гавриил Михайлов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Грушецкий Гавриил Михайлов
Тип записи
о браке
Номер записи
614-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
26.04.1882
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
отдельного Корпуса Жандармов Штабс Капитан
Дата брака
26.04.1882
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, в должности псаломщика Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1165, лист: 225
Полная запись МК
Счёт браков: 15
Жених - Барковский Степан Григорьев, Лекарь, Коллежский Ассесор Римско-Католического вероисповедания / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Новиковская Екатерина Антонова, дочь, служившего в Бакчисарайском военно-временном госпитале Глав Лекарем, Штабс Лекаря — девица / Брак по счёту: /
Отец невесты - Новиковский Антон Игнатьев, служивший в Бакчисарайском военно-временном госпитале Глав Лекарем, Штабс Лекарь
Свидетель жениха №1 - Волков Владимир Николаев, отставной Гвардии поручик
Свидетель жениха №2 - Грушецкий Гавриил Михайлов, отдельного Корпуса Жандармов Штабс Капитан
Свидетель невесты №1 - Новаковский Николай Иванов, отдельного Корпуса Жандармов Подполковник
Свидетель невесты №2 - Пеньков Виктор Степанович, Действительный Статский Советник
Примечание: 1882 года, июля 3 дня ??? Зуховской Консистории от 24 июля 1882 г. за № 3702 ??? Благочинный, Можайского Николаевского Собора протоиерей Сергей Соболев
Примечание / Дополнительно
1882 года, июля 3 дня ??? Зуховской Консистории от 24 июля 1882 г. за № 3702 ??? Благочинный, Можайского Николаевского Собора протоиерей Сергей Соболев
Комментарий наборщика
жених — Римского-Католического вероисповедания, невеста — православного вероисповедания; имя поручителя2 по невесте в МК записано в «современном» стиле — Пеньков Виктор Степанович
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