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Харлампий Власов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Харлампий Власов
Тип записи
о браке
Номер записи
613-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
27.01.1882
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с-цо Лыткино с-цо, Борисовская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
27.01.1882
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, в должности псаломщика Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1165, лист: 224
Полная запись МК
Счёт браков: 14
Жених - Иван Васильев, крестьянский сын (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Ирина Игнатова, крестьянская дочь девица (с-цо Лыткино с-цо, Борисовская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Иван Михайлов, крестьянин (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Егор Васильев, крестьянин (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №3 - Матвей Петров, крестьянин (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Сергей Алексеев, крестьянин (д. Денежниково, Борисовская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Харлампий Власов, крестьянин (с-цо Лыткино с-цо, Борисовская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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