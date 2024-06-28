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Юдин Георгий Андреев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Юдин Георгий Андреев
Тип записи
о браке
Номер записи
609-б
Роль персоны
Жених
Дата события
20.01.1882
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. пункт приписки
д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
20.01.1882
Возраст (лет)
24
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, в должности псаломщика Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1165, лист: 223
Полная запись МК
Счёт браков: 10
Жених - Юдин Георгий Андреев, крестьянский сын (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Агрипина Саввина, крестьянская дочь девица (д. Грабильниково, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Семен Васильев, крестьянин (д. Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Иван Андреев, крестьянин (д. Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №3 - Матвей Васильев, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Максим Петров, крестьянин (д. Ченцово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Козма Михайлов, отпускной унтер офицер
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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