Стефан Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтефан Васильев

Стефан Васильев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Стефан Васильев
Тип записи
о браке
Номер записи
608-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
18.01.1882
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата брака
18.01.1882
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, в должности псаломщика Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1165, лист: 222
Полная запись МК
Счёт браков: 9
Жених - Гавриил Семенов, крестьянский сын (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Анна Феодорова, крестьянская дочь девица (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Григорий Петров, крестьянин (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Василий Алексеев, крестьянин (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №3 - Стефан Васильев, крестьянин (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Иван Феодоров, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Василий Егоров, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close