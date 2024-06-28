Василий Николаев
Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
- ФИО
- Василий Николаев
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 600-б
- Роль персоны
- Свидетель жениха
- Дата события
- 08.01.1882
- Приход
- Слободо-Ильинская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Можайский
- Место прихода
- Ильинская слобода
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. пункт приписки
- д. Новосурино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
- Дата брака
- 08.01.1882
- Священнослужители
- священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, в должности псаломщика Петр Померанцев
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1165, лист: 220
- Полная запись МК
- Счёт браков: 1
Жених - Иван Ильин, крестьянский сын ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Агрипина Феодорова, крестьянская дочь девица (д. Колычево, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Герасим Ильин, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Андрей Григорьев, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №3 - Василий Николаев, крестьянин (д. Новосурино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Лука Петров, крестьянин (д. Шаликово, Богородская вол., Верейский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Григорий Васильев, крестьянин (д. Колычево, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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