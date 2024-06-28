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Михаил Григорьев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Михаил Григорьев
Тип записи
о браке
Номер записи
586-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
08.07.1883
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Дата брака
08.07.1883
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, в должности псаломщика Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1169, лист: 224
Полная запись МК
Счёт браков: 8
Жених - Филиппов Алексей Филиппов, запасной ефрейтор 21го пехотного Муромского полка Е.И.В. В. Князя Константина Николаевича полка (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Пелагея Васильева, крестьянская дочь девица (д. Кукарино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Иван Филиппов, крестьянин
Свидетель жениха №2 - Иван Филиппов, крестьянин
Свидетель жениха №3 - Михаил Григорьев, крестьянин
Свидетель невесты №1 - Симеон Васильев, крестьянин (д. Кукарино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Петр Иванов, крестьянин (д. Кукарино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №3 - Иван Петров, крестьянин (д. Кукарино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Комментарий наборщика
НП поручителей по жениху не указаны
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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