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Николай Матвеев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Николай Матвеев
Тип записи
о браке
Номер записи
579-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
21.01.1883
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Чертаново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
21.01.1883
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, в должности псаломщика Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1169, лист: 220
Полная запись МК
Счёт браков: 1
Жених - Григорий Петров, крестьянский сын ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Евдокия Иванова, крестьянская дочь девица (д. Шиколово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Николай Матвеев, крестьянин (д. Чертаново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Дмитрий Прохоров, крестьянин (д. Чертаново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Дмитрий Петров, крестьянин (д. Шиколово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Василий Иванов, крестьянин (д. Шиколово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №3 - Николай Степанов, крестьянин (д. Кукарино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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