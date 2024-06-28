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Иван Димитриев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Иван Димитриев
Тип записи
о браке
Номер записи
564-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
25.01.1884
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с-цо сельцо Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата брака
25.01.1884
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, в должности псаломщика Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1173, лист: 211
Полная запись МК
Счёт браков: 5
Жених - Пискарев Николай Ильин, ефрейтор 21 Муромского полка ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Александра Димитриева, крестьянская дочь девица (с-цо сельцо Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Сергей Прохоров, крестьянин (д. Кукарино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Богомолов Макарий Гаврилов, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Иван Димитриев, крестьянин (с-цо сельцо Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Феодор Захаров, крестьянин (д. Бурцево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №3 - Иван Максимов, крестьянин (д. Холм, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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