Егор Иванов
Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
- ФИО
- Егор Иванов
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 559-б
- Роль персоны
- Свидетель жениха
- Дата события
- 09.11.1886
- Приход
- Слободо-Ильинская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Можайский
- Место прихода
- Ильинская слобода
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. пункт приписки
- д. Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
- Дата брака
- 09.11.1886
- Священнослужители
- священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1181, лист: 206
- Полная запись МК
- Счёт браков: 17
Жених - Иван Иванов, крестьянский сын (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Маркина Мария Михайлова, запасного рядового Л. Гв. полка дочь девица / Брак по счёту: /
Отец невесты - Маркин Михаил Павлов, запасной рядовой Л. Гв. полка
Свидетель жениха №1 - Арсений Крылов, почетный гражданин
Свидетель жениха №2 - Жаров Иван Дмитриев, крестьянин (д. Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №3 - Егор Иванов, крестьянин (д. Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Павел Евдокимов, крестьянин (д. Исавицы, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Василий Стефанов, крестьянин (д. Чертаново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №3 - Зайцев Дмитрий Иванов, крестьянин (д. Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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- Индексация данных проведена Татьяной Щербатых
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