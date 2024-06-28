Василий Васильев
Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
- ФИО
- Василий Васильев
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 536-б
- Роль персоны
- Свидетель жениха
- Дата события
- 17.04.1887
- Приход
- Слободо-Ильинская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Можайский
- Место прихода
- Ильинская слобода
- Статус персоны
- запасной рядовой
- Дата брака
- 17.04.1887
- Священнослужители
- священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1184, лист: 172
- Полная запись МК
- Счёт браков: 9
Жених - Ларин Алексей Андреев, уволенный в запас армии служитель Московского военного госпиталя (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Александра Иванова, крестьянская девица (д. Исавицы, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Андрей Андреев, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Николай Афанасьев, крестьянин (д. Ченцово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №3 - Василий Васильев, запасной рядовой
Свидетель невесты №1 - Балинов Иван Иванов, крестьянин
Свидетель невесты №2 - Багров Николай Матвеев, крестьянин (д. Исавицы, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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- Индексация данных проведена Татьяной Щербатых
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